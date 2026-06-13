Ucraina intensifică atacurile asupra infrastructurii energetice ruse

Publicat 13 iun. 2026, 16:53 Sursă realitatea.net

Conflictul dintre Rusia și Ucraina continuă să afecteze infrastructura strategică din ambele state, iar noile atacuri cu drone raportate în sudul Rusiei evidențiază importanța tot mai mare a războiului desfășurat asupra obiectivelor energetice și logistice.

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