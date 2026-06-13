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Politica· 2 min citire
Cele trei scenarii de GUVERN de pe masa lui Nicușor Dan. Ce variante are președintele dacă guvernul Tomac nu trece la vot?
Nicușor Dan și Eugen Tomac
Publicat13 iun. 2026, 10:00
Sursărealitatea.net
Se fac ultimele calcule în aceste momente pentru viitorul Executiv. Nicușor Dan are pe masă trei scenarii în cazul în care guvernul Tomac nu reușeste să treacă de votul din Parlament.
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