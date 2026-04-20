Lia Olguța Vasilescu despre Oana Gheorghiu: Nu a condus în viata ei nici măcar un coteț de curci!

Lia Olguța Vasilescu a lansat un atac fără menajamente la adresa vicepremierului Oana Gheorghiu, acuzând-o de lipsă de competență și de încercarea de a induce în eroare opinia publică cu privire la vânzarea activelor strategice ale statului.

Olguța Vasilescu a contestat dur moralitatea acesteia, afirmând că „vine doamna vicepremier care n-a condus în viața ei nici măcar un coteț de curci și care are o singură experiență, aceea că își trăgea bani, 5.000 de euro pe lună, din donațiile pentru copiii cu cancer”.

Adversarii politici afirmă că listarea la bursă a companiilor mari este scrisă în Programul de Guvernare și că PSD a semnat pentru asta. Olguța Vasilescu neagă tot:

„Încetați să mai mințiți! Nu scrie în programul de guvernare nici de Hidroelectrica, nici de Romgaz, nici de Aeroportul București sau Portul Constanța”, a punctat aceasta.

Ea a explicat că, în timpul negocierilor pentru guvernare, PSD a blocat orice tentativă de a include aceste companii profitabile pe lista celor care urmează să fie vândute. Poziția social-democraților rămâne una de blocaj total față de orice tentativă de fragmentare a capitalului de stat în sectoarele vitale.

Olguța Vasilescu a argumentat că aceste companii generează profituri uriașe, comparabile cu bugetul unei întregi regiuni a României, ceea ce le transformă în piloni de stabilitate ce nu pot fi cedați.

„Niciodată PSD-ul nu va fi de acord să vindem companiile profitabile pe bucăți”, a mai spus aceasta.