CEREMONIA DE ÎNVESTIRE A LUI NICUȘOR DAN VA AVEA LOC LUNI, LA ORA 12:00
Ceremonia de învestire a noului președinte al României, Nicușor Dan, va avea loc luni, 26 mai, la ora 12.00. Atunci va fi oficial Nicușor Dan președinte al României, ales în cea mai înaltă funcție a statului.
După publicarea rezultatelor finale ale alegerilor prezidențiale 2025 de către Autoritatea Electorală Permanentă, turul 2, urmează validarea rezultatului de către Curtea Constituțională și depunerea jurământului de către noul președinte ales.
Nicușor Dan este noul președinte al României după ce a obținut 53,60 % din voturi, adică 6.168.642 de voturi în urma scrutinului din 18 mai. Contracandidatul său, George Simion, a fost votat de față de 5.339.053 (46,40%).
La urne s-au prezentat 11.641.451, ceea ce înseamnă că vorbim despre o prezență de aproape 65%.
Sursa: Newsinn
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News