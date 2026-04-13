Sorin Grindeanu, mesaj de susținere după victoria lui Peter Magyar: „România și Ungaria sunt parteneri solizi pentru NATO și UE”
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un mesaj de felicitări după victoria lui Péter Magyar în Ungaria, subliniind importanța relației dintre București și Budapesta în cadrul NATO și al Uniunii Europene.
„Oamenii din Ungaria se bazează pe Europa! Acesta este un mesaj clar transmis tuturor de victoria lui Peter Magyar. Aștept cu nerăbdare consolidarea proiectelor noastre comune și dezvoltarea unor noi, deoarece România și Ungaria sunt parteneri solidi pentru NATO și UE. Felicitări, Peter Magyar!”, a scris Grindeanu pe X.
Grindeanu a transmis astfel că România și Ungaria rămân parteneri importanți în cadrul alianței nord-atlantice și al Uniunii Europene, într-un context politic marcat de schimbări la Budapesta.
