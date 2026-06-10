Accident grav pe DN1 în Bihor: o femeie a murit, iar trei persoane au fost rănite

Sursă: realitatea.net

Un grav accident rutier produs miercuri dimineață pe DN1, între Huedin și Oradea, în localitatea Cornițel din județul Bihor, s-a soldat cu moartea unei persoane și rănirea altor trei. În coliziune au fost implicate un autotren cu semiremorcă, două autoturisme și o autocisternă goală.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, primele cercetări indică faptul că șoferul unui autotren, un bărbat de 32 de ani din Oradea, ar fi pătruns pe contrasens din motive care urmează să fie stabilite. Vehiculul greu a lovit două autoturisme, dintre care unul tracta pe o remorcă un alt autoturism, precum și un alt autotren aflat în trafic.

În urma impactului, o femeie de 53 de ani din localitatea Căpușu Mare, județul Cluj, pasageră într-unul dintre autoturismele implicate, a suferit răni incompatibile cu viața și a fost declarată decedată.

De asemenea, șoferul autoturismului în care se afla victima, un bărbat de 63 de ani din Căpușu Mare, conducătorul celuilalt autoturism implicat, un bărbat de 46 de ani din Florești, județul Cluj, precum și șoferul autotrenului care ar fi provocat accidentul au fost răniți și transportați la spital pentru îngrijiri medicale.

Polițiștii Compartimentului Rutier Aleșd desfășoară cercetări sub coordonarea unui procuror pentru a stabili cu exactitate circumstanțele producerii accidentului. Dosarul penal vizează infracțiunile de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Conform Centrului Infotrafic al Poliției Române, în urma coliziunii, autotrenul s-a răsturnat pe carosabil, a lovit un stâlp de electricitate și a provocat scurgeri de combustibil pe suprafața de rulare.

Circulația pe DN1 a fost blocată pe ambele sensuri, iar traficul a fost deviat pe ruta DJ 108I Bucea – DJ 764 Bratca – DN1 Borod.