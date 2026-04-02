Decizie de ultimă oră a magistraților de la Curtea de Apel: procesul lui Călin Georgescu poate începe. Decizia nu este definitivă

O decizie de ultimă oră din partea magistraților de la Curtea de Apel București: începe judecarea pe fond în al doilea dosar penal. Hotărârea nu este una definitivă, menținându-se inclusiv acele declarații și probe care inițial au fost eliminate de către instanță. Răspunsul definitiv va veni în urma unui recurs la instanța supremă, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ). Avocații lui Călin Georgescu vor depune o contestație mâine, la orele prânzului, conform surselor Realitatea Plus.

Ora estimata: 13:00

Complet: S2 C13 CP Continuitate

Tip solutie: Soluţionare

Solutia pe scurt: ÎNCH F/CP În temeiul art. 346 alin. 4 Cod procedură penală constată legalitatea sesizării instanţei cu rechizitoriul din data de 15 septembrie 2025, întocmit de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia de urmărire penală în dosarul nr. 6720/284/P/2024, şi dispune începerea judecăţii în cauza privind pe inculpaţii: 1. GEORGESCU CĂLIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 48 Cod penal rap. la art. 32 Cod penal rap. la art. 412 alin. 2 Cod penal cu referire la art. 397 alin. 2 Cod penal şi comunicarea de informaţii false, în formă continuată (două acte materiale), faptă prev. de art. 404 Cod penal cu aplic. art. 35 alin. 1 Cod penal, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 2. POTRA HORAŢIU, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 1 şi 5 Cod penal, nerespectarea regimului materiilor explozive, faptă prev. de art. 346 alin. 1 şi 3 Cod penal, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 2 Cod penal, orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă prev. de art. 37 lit. a din Legea nr. 126/1995, republicată, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor, faptă prev. de art. 342 alin. 1 Cod penal şi instigare publică, faptă prev. de art. 368 alin. 1 Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 3. POTRA DORIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 4. POTRA ALEXANDRU-COSMIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 5. DĂRĂBANŢ MATEI, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 6. LUP ANDREI-FLORIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 7. LUP IOAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal şi orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă prev. de art. 37 lit. a din Legea nr. 126/1995, republicată, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 8. SZANTO DANIEL, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 9. APAHIDEAN MARIUS-SAMUEL, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 10. BORIŞCA CRISTIAN-SERGIU, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 11. TIMOFTI CONSTANTIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 12. GOLOŞOIU MIHAIL-ALEX, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 13. HAUPTMAN MANFRED-IOAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal şi orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept, faptă prev. de art. 37 lit. a din Legea nr. 126/1995, republicată, ambele cu aplicarea art. 38 alin. 1 Cod penal; 14. LĂPĂDATU CLAUDIU-MARIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 15. DRAGOMAN VASILE-LEONARD, trimis în judecată sub aspectul săvâr?irii infrac?iunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 16. ANI?EI IULIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 17. COMIZA ADRIAN-INOCENŢIU, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 18. LECHINŢAN TRAIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 19. MOLDOVAN DIONISIE, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 20. PANŢA DAN-CRISTIAN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 21. LASCU BOGDAN-FLORIN, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal; 22. MURE?AN OVIDIU-CLAUDIU, trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunii de tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, faptă prev. de art. 32 Cod penal raportat la art. 397 alin. 2 Cod penal raportat la art. 412 alin. 2 Cod penal. Încheierea se comunică de îndată procurorului şi părţilor. În temeiul art. 275 alin. 3 Cod procedură penală cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. În temeiul art. 275 alin. 6 Cod procedură penală, cheltuielile judiciare privind onorariul parţial cuvenit avocatului din oficiu desemnat pentru inculpatul Lascu Bogdan-Florin în procedura de cameră preliminară, stabilit la suma de 800 lei, rămân în sarcina statului. Cu drept de contestaţie în termen de 3 zile de la comunicare. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 2 aprilie 2026.

Document: Încheiere de dezînvestire 02.04.2026

Călin Georgescu, mesaj crucial pentru poporul român la ieșirea din instanță

„Vă mulțumesc tuturor pentru participare, mulțumesc oamenilor prezenți astăzi aici. Este o jertfă care va aduce rezultate, pentru că, așa cum spunea Brâncuși, nu există energie morală risipită în zadar. Așa că mulțumesc tuturor oamenilor care sunt prezenți de fiecare dată alături de noi.

Referitor la ziua de astăzi, avem convingerea că justiția trebuie să fie temelia societății și să vadă adevărul, nu să fie acoperișul abuzului. Așa că, în acest context, cu siguranță că avem drumul clar din punct de vedere al adevărului, pe care, în ultima instanță, ultimul judecător este Dumnezeu.

Cu privire la ce m-ați întrebat, desigur, am spus acest lucru cu ceva timp înainte. Este o dovadă clară a iresponsabilității acestui guvern și, de altfel, cred că România astăzi este condamnată de către actualul guvern la neputință pentru a fi exploatată. Pentru că, în numele progresului, al globalismului, al proeuropenismului, ni s-a luat suveranitatea, demnitatea și vocea — adică libertatea de exprimare. Nu cred că mai există astăzi democrație în România, pentru că nu mai este baza ei, și anume libertatea de exprimare. România a fost redusă la o colonie obedientă, golită de memorie și tăcută de frică.

Și sub pretextul acestei integrări s-a produs un jaf organizat, pentru că astăzi, în România, nu mai funcționează aproape nimic; nu se mai produce aproape nimic, ci doar se consumă ceea ce ne dictează ceilalți, în funcție de ceea ce decid ei să ne dea.

Practic, mai mult de 70% din tot ceea ce se mișcă în această țară este dat doar de consum. Prin urmare, exportăm, la prețuri de nimic sau pe nimic, bogăția țării date nouă de Dumnezeu și importăm produse finite, de o calitate îndoielnică și la prețuri care sărăcesc poporul român.

Exemplul concret: se exportă grâu românesc și se importă aluat congelat din străinătate. Aceasta nu mai este economie națională, este asasinat economic.

În plus, am auzit și eu, ca și dumneavoastră, că același guvern iresponsabil a ratificat acordul Mercosur. Acordul Mercosur este un act, în primul rând, antinațional, de o gravitate inimaginabilă dacă este aplicat, pentru distrugerea economiei — în mod special a agriculturii. Și de aici, sigur că punem semnul întrebării clar asupra întregului mers al societății ulterior.

Acordul Mercosur are ca miză specială pământul — este o matematică foarte simplă: dacă prețul tău de producție este mai mare decât cel al produsului importat, ai ieșit din piață. O piață care, oricum, este controlată de către activismul globalist sau proeuropenism. Și de aici, pământul se vinde. În momentul în care se vinde, discutăm despre un feudalism modern, despre o iobăgie economică fără lanțuri. Prin urmare, Uniunea Europeană, prin acordul Mercosur, s-a transformat într-un C.A.P. modern.

Și dacă ne uităm la activitatea guvernului din momentul în care s-a instalat — oricum un guvern ilegitim — observați că nu a avut decât o singură activitate: taxe și impozite. Actualul guvern nu a avut o altă activitate, nu a construit nimic, nu a creat nimic, ci doar a lovit în cetățeanul român. Și asta a alimentat intenționat sărăcia în această țară, și a făcut-o pentru a ține sub presiune poporul român, ca să fie nu doar sărăcit, ci și să trăiască în frică, devenind dependent de exterior.

Prin urmare, este un act de o gravitate inimaginabilă tot ceea ce s-a întâmplat în această perioadă și consider că este un guvern, de departe, toxic față de tot ceea ce se întâmplă astăzi în România.

Când cheltuiești un leu în economia locală, pentru țăranul român, acesta generează cel puțin 2,6 lei în comunitatea locală. Dacă același leu însă îl folosești cumpărând un produs din import, evident că acel leu pleacă în aceeași zi afară. Cu alte cuvinte, suntem mai săraci decât în ziua precedentă. Asta face astăzi guvernul României: sărăcește țara cu bună știință.

Este nevoie să construim o economie reală, a producției, a prosperității, a demnității. Astăzi nu putem vorbi de capitalism în România, ci de un regim neocolonial.

Este apelul meu către toată România: ridicați-vă să rămânem statornici în credință! Este nevoie să fim conștienți că pământul este al nostru și destinul este al nostru. Viitorul țării stă doar în interiorul ei, în iubirea de pământ, de limbă, de cultură și, evident, de dragoste pentru țara ta. Aici și acum, cu ajutorul lui Dumnezeu, mergem înainte, pentru că dreptatea este doar a Lui.”, a declarat Călin Georgescu la ieșirea din instanță.

Avocatul lui Călin Georgescu: „Am văzut încheierea judecătorului, nu comentăm. O încheiere interlocutorie și nedefinitivă. Vom formula o contestație la instanța supremă”

„S-a finalizat procedura de cameră preliminară în fața Curții de Apel București. Concluziile au fost cele care au fost. Am văzut încheierea judecătorului, nu comentăm. O încheiere interlocutorie și nedefinitivă. Vom formula o contestație la instanța supremă. Vom vedea ce se va întâmpla. Până nu se dispune o soluție, sunt toate șansele. Să vedem încheierea la momentul de final al etapei. A rămas în pronunțare astăzi.”, a declarat avocatul lui Călin Georgescu.