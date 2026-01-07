Cel mai bun remediu pentru articulații. Durerile dispar în șapte zile. Ce recomandă fitoterapeuții

Cel mai bun remediu pentru durerile de articulații. Se prepara acasă și te scapă de durere în șapte zile. Conține doar ingrediente naturale și este recomandat de fiototerapeuți. Iată ce conține și cum se prepară.

Durerile de articulații sunt o afecțiune cu care se confruntă foarte multe persoane. Din cauza acestor dureri deplasarea este o provocare. Însă, deși există numeroase medicamente pentru tratarea durerilor de articulații, remediul pe care îl recomandă fitoterapeuții este natural, nu are efecte adverse, în plus are numeroase alte beneficii pentru sănătate datorită mineralelor și vitaminelor pe care le conține și, în plus, poate fi preparat acasă.

Advertising

Ingrediente:













Mod de preparare:

Semințele de in sunt bogate în magneziu, mangan, cupru, fosfor. Datorită acestor elemente pe care le conține, semințele de in întăresc oasele, protejează articulațiile, ajută digestia și sunt ideale pentru femeile aflate la menopauză.

Următorul ingredient, susanul are de șapte ori mai mult calciu decât laptele, fiind o metodă excelentă de prevenție a apariției osteoporozei și a artritei reumatoide.

Semințele de dovleac în combinație cu celelalte semințe vor ajuta la ameliorarea durerilor de articulații și de oase, vor menține articulațiile sănătoase, având acțiune antiinflamatoare.

Aceste trei ingrediente se amestecă în râșniță pentru a obține din ele o pulbere.

Apoi vom adăuga o linguriță de gelatină de vită. Acest produs se găsește în magazinele alimentare. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 10 grame de pudră de gelatină, adică o lingură. Acest colagen din gelatină de vită ajută la reducerea durerilor de genunchi, umeri și artriculații, de asemenea, suprimă inflamația și oferă o mai bună mobilitate articulară.

Următorul ingredient sunt stafidele. Acestea sunt adesea recomandate în tratamentul natural al osteoporozei. De asemeena, sunt recomandate și în cazul durerilor de la nivelul coloanei vertebrale și partea inferioară a spatelui. Totodată, ajută la întărirea dinților și a oaselor. Acestea se datorează calciului și borului pe care le conțin stafidele. Pentru rețeta noastră sunt necesare patru linguri de stafide.

Adăugăm gelatina și stafidele în râșniță peste semințele deja amestecate anterior și pornim râșnița timp de aproximativ un minut.

La final vom adăuga mierea. Vom folosi 200 de grame de miere, pe care o vom adauga peste ingrediente și vom amenteca bine compoziția cu o lingură. O vom pune într-un borcan de sticlă, vom închide cu capacul și o vom depozita la frigider.

Se recomandă să se consume câte o linguriță din acest amestec, dimineața înainte de micul dejun, timp de o lună de zile. Fitoterapeuții susțin că după șapte zile se vor vedea efectele, iar durerea de articulații va dispărea. Tratamentul trebuie continuat timp de o lună de zile.