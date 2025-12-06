Apariție bizară a premierului la Târgul de Carte! Ilie Bolojan a venit „incognito” cu șapcă pe cap și le-a cerut oamenilor să nu îl fotografieze
Apariție bizară a premierului la Târgul de Carte! Ilie Bolojan a venit „incognito” cu șapcă pe cap și le-a cerut oamenilor să nu îl fotografieze
Premierul Ilie Bolojan a surprins pe toată lumea sâmbătă seară cu o prezență neașteptată și discretă la Târgul de Carte Gaudeamus din București.
Premierul Ilie Bolojan a surprins pe toată lumea sâmbătă seară cu o prezență neașteptată și discretă la Târgul de Carte Gaudeamus din București. Șeful Executivului a renunțat la ținuta oficială și a încercat să treacă neobservat printre standuri, fiind îmbrăcat cu o geacă și purtând o șapcă pe cap.
Deși se afla într-un loc public, demnitarul a încercat să evite atenția și a avut o atitudine distantă față de expozanți și ceilalți vizitatori. Mai mult, acesta a cerut explicit să nu fie fotografiat, însă prezența sa a fost semnalată de Adriana Nica, reprezentanta unei edituri, care a și publicat o imagine cu premierul „deghizat”.
Dincolo de controversa legată de refuzul de a fi pozat, interesantă a fost lectura aleasă de Ilie Bolojan. Acesta a cumpărat volumul „Întoarcerea marilor puteri”, scris de analistul CNN Jim Sciutto, o carte care dezbate noua ordine mondială, marcată de incertitudine și de lupta pentru supremație la nivel global.
