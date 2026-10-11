Handbal masculin. CSM Oradea, eliminată dramatic din Cupa României

Scris de Andreea Damian Publicat: 11 oct. 2026, 09:40

CSM Oradea a fost aproape de calificarea în turul următor al Cupei României la handbal masculin, însă a fost eliminată de formația CSU Pitești, sâmbătă, la Mioveni.

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