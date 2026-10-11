Handbal masculin. CSM Oradea, eliminată dramatic din Cupa României

CSM Oradea a fost aproape de calificarea în turul următor al Cupei României la handbal masculin, însă a fost eliminată de formația CSU Pitești, sâmbătă, la Mioveni.
Prima repriză a fost disputată, cu schimbări de lider pe tabela de marcaj. CSM Oradea a reușit să se desprindă înaintea pauzei și a intrat la vestiare cu un avantaj de două goluri, scor 17-15.
În partea secundă, CSU Pitești a revenit și a trecut în avantaj în minutul 37, când scorul a devenit 20-19. Formația argeșeană a păstrat apoi un avans fragil, de unul sau două goluri, însă bihorenii nu au renunțat la luptă.
Finalul a adus egalarea pentru CSM Oradea, prin Szász, care a stabilit scorul de 33-33 și a trimis meciul la aruncările de departajare.
Antrenorul orădenilor, Cosmin Liberț, și-a exprimat dezamăgirea după eliminare. „Este un eșec frustrant, după un meci epuizant, în care echipa a luptat, s-a bătut, dar a pierdut la penalty-uri. Ne-am dorit foarte mult să ne calificăm, pentru a aduce la Oradea în turul secund al cupei o echipă din Liga Națională, dar n-a fost să fie”, a declarat tehnicianul.
Acesta a considerat că orădenii ar fi putut tranșa partida în timpul regulamentar, dacă ar fi avut mai multă concentrare în atac, și a apreciat că adversarii au avut mai mult noroc la aruncările de departajare.
CSM Oradea își va îndrepta acum atenția spre campionat. Potrivit programului anunțat, joi, 15 octombrie, echipa bihoreană urmează să întâlnească AHC Potaissa Turda II, în etapa a cincea a Seriei C din Divizia A de handbal masculin.
Partida este programată la Arena „Antonio Alexe” din Oradea, cu începere de la ora 18:00.