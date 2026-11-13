Meciul România – Polonia va fi arbitrat de o brigadă din Austria

UEFA a desemnat o brigadă din Austria pentru meciul România – Polonia din Liga Națiunilor. Sebastian Gishamer va fi la centru.
UEFA a stabilit brigada de arbitri care va conduce partida dintre România și Polonia, din Liga Națiunilor. Meciul, programat sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București, va fi arbitrat de austriacul Sebastian Gishamer.
Decizia forului european vine înaintea unui duel important pentru naționala României, care își va întâlni adversara în fața propriilor suporteri, în cadrul competiției UEFA Nations League.
Sebastian Gishamer, la centru la România – Polonia
Arbitrul austriac Sebastian Gishamer a fost desemnat să conducă partida dintre România și Polonia. Acesta va fi ajutat de asistenții Roland Riedel și Santino Schreiner, ambii din Austria.
Brigada va fi completată de Walter Altmann, desemnat al patrulea oficial.
În camera VAR vor activa Manuel Schuettengruber și Josef Spurny, astfel că întreaga echipă de arbitraj va fi formată din oficiali austrieci.
Arbitrul austriac a mai condus meciuri ale echipelor românești
Sebastian Gishamer nu este un nume necunoscut pentru fotbalul românesc. Arbitrul austriac a mai fost delegat la partide în care au evoluat formații din România în competițiile europene.
Printre meciurile conduse de acesta se numără FCSB – Anderlecht, încheiat cu scorul de 0-0, în septembrie 2022, dar și întâlnirea dintre HJK Helsinki și Farul Constanța, disputată în august 2023.
De asemenea, Gishamer a arbitrat partida FCSB – Olympiacos, terminată la egalitate, scor 0-0, în noiembrie 2024. Cea mai recentă confruntare menționată în acest context este CFR Cluj – BK Häcken, câștigată de formația ardeleană cu 1-0, în august 2025.
Când se joacă România – Polonia și unde poate fi urmărit meciul
Partida România – Polonia este programată sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21:45, pe Arena Națională din București.
Meciul contează pentru etapa a cincea din grupa B4 a Ligii Națiunilor și va fi transmis în direct de Antena 1.
După confruntarea cu Polonia, reprezentativa României va disputa ultima partidă din această campanie a competiției, în deplasare, împotriva Bosniei și Herțegovinei, pe 17 noiembrie.