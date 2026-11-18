FRF a anunțat programul ultimei etape din faza grupelor Cupei României. Meciurile se dispută între 1 și 3 decembrie.
Federația Română de Fotbal a anunțat programul ultimei etape din faza grupelor Cupei României. Partidele se vor disputa în perioada 1–3 decembrie, iar toate meciurile din aceeași grupă vor începe simultan, pentru a asigura condiții egale tuturor echipelor implicate în lupta pentru calificare.
În Grupa C, toate cele trei confruntări sunt programate marți, 1 decembrie, de la ora 20:00. Ziua coincide cu sărbătoarea națională a României, iar partidele se vor disputa în nocturnă.
Programul grupei C este următorul:
Situația în clasament înaintea ultimei etape
Lupta pentru calificare rămâne deschisă în Grupa C. FC Bihor ocupă primul loc, cu 4 puncte, în timp ce FCSB, Csikszereda, Gloria Bistrița și FC Argeș au câte 3 puncte. Pe ultima poziție se află Corona Brașov, cu un singur punct.
În primele două etape, Corona Brașov a obținut o remiză, 2-2 cu FC Bihor, și a pierdut în fața celor de la FC Argeș, scor 0-3. În aceste condiții, formația brașoveană nu mai poate obține calificarea în faza următoare.
De cealaltă parte, Gloria Bistrița păstrează șanse de calificare și va încerca să obțină un rezultat favorabil în ultima rundă. Rezultatele tuturor celor trei partide vor conta în stabilirea echipelor care merg mai departe.