ANM a emis cod portocaliu și cod galben de vânt puternic în România. Rafalele pot ajunge la 130 km/h la munte. Vezi zonele afectate și avertizările meteo.
România se confruntă cu un nou episod de vreme severă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 20 noiembrie 2026, avertizări de cod portocaliu și cod galben de vânt puternic, care vizează mai multe regiuni ale țării. În zonele montane, rafalele pot atinge chiar și 130 km/h.
Vântul se intensifică în mai multe județe, iar condițiile meteorologice pot deveni periculoase, în special la munte și în regiunile expuse. Avertizările meteorologice au intrat în vigoare de la ora 10:00, iar unele dintre acestea rămân valabile până la sfârșitul zilei.
Cod portocaliu de vânt puternic la munte. Rafale de până la 130 km/h
Cea mai severă avertizare emisă de meteorologi este codul portocaliu de vânt, valabil vineri, 20 noiembrie, în intervalul orar 10:00–15:00.
Potrivit ANM, sunt vizate estul Carpaților Meridionali și anumite zone din Carpații Orientali, unde sunt prognozate intensificări puternice ale vântului.
Fenomenele vor fi resimțite și în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, precum și în vestul și nordul Moldovei. În aceste regiuni, rafalele vor atinge, în general, viteze de 70–90 km/h.
La altitudini mari, în special în zonele montane expuse, vântul va sufla cu viteze deosebit de ridicate, iar rafalele pot ajunge la 100–130 km/h.
Cod galben de vânt în mai multe județe din România
Pe lângă avertizarea de cod portocaliu, meteorologii au emis și un cod galben de vânt puternic, valabil vineri, între orele 10:00 și 15:00.
Sunt vizate regiunile Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei.
În aceste zone, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze estimate la 50–70 km/h.
Avertizările nu se încheie însă la ora 15:00. ANM a anunțat o nouă atenționare cod galben, valabilă în intervalul 15:00–23:00, pentru Carpații Orientali și Munții Apuseni.
În aceste regiuni, rafalele vor ajunge la 70–90 km/h, iar la altitudini mari pot atinge 90–120 km/h.
Recomandările meteorologilor în perioadele cu vânt puternic
Vântul puternic poate provoca pagube materiale și poate pune în pericol siguranța populației. Printre riscurile asociate rafalelor se numără ruperea crengilor, prăbușirea copacilor și desprinderea unor obiecte de pe acoperișuri sau balcoane.
Pentru a evita incidentele, specialiștii recomandă respectarea câtorva măsuri de precauție:
Evitați deplasările în apropierea copacilor, stâlpilor și panourilor publicitare.
Asigurați obiectele de pe balcoane, terase și acoperișuri care ar putea fi luate de vânt.
Circulați cu atenție sporită, în special pe drumurile din zonele montane.
Evitați activitățile în aer liber în regiunile afectate de rafale puternice.
Dacă intenționați să mergeți la munte, verificați în prealabil avertizările meteorologice.
Meteorologii recomandă populației să urmărească informările oficiale ale ANM și să respecte măsurile de siguranță pe întreaga perioadă de valabilitate a avertizărilor.
Atenție! Cele mai periculoase condiții sunt așteptate în zonele montane, unde rafalele pot depăși 100 km/h și pot ajunge până la 130 km/h.