Drum surpat în Bihor după ploile abundente din ultimele zile

Ploile căzute în cantități mari în ultimele trei zile în întregul județ au afectat și DJ 108H, care face legătura între Popești și Pădurea Neagră. Pe una dintre cele două benzi de circulație, pe o suprafață de câțiva metri pătrați, drumul s-a surpat creând un crater adânc, ceea ce pune în pericol circulația rutieră.
Sesizat vineri dimineață de un șofer, CJ Bihor a trimis la fața locului o echipă care să intervină de urgență.
„Surpare de mare adâncime pe drumul dintre Voivozi și Pădurea Neagră, grijă la tonaj și viteză”, a semnalat vineri dimineață, pe Facebook, un localnic din Voivozi, atașând postării fotografii și o înregistrare video ce arată că pe marginea gropii create pe una dintre marginile drumului au fost amplasate triunghiuri reflectorizante care să prevină șoferii în legătură cu pericolul.
Este vorba despre DJ 108H, între Voivozi și Pădurea Neagră, care continuă spre Popești cu DJ 191B și leagă zona, prin Pădurea Neagră, de șoseaua națională secundară DN 1H, Oradea – Zalău.
„Colegii de la Direcția Tehnică au fost sesizați în această dimineață și au trimis deja la fața locului o echipă de intervenție de la firma care are acel drum în întreținere, pentru lucrări de urgență. Întâi se va face punerea în siguranță a drumului, apoi se va trece la remedierea propriu-zisă”, a spus Mălan.
Oficialul consideră că surparea s-a produs, cel mai probabil, din cauza ploilor din ultimele zile, dar și pentru că infrastructura drumului este veche.
„Probabil s-a întâmplat din cauza viiturilor, a ploilor foarte abundente din ultimele zile, dar și pentru că drumul este foarte vechi, de zeci de ani, și nu a fost proiectat la standardele actuale. În această situație sunt mai multe sectoare de drumuri județene”, a mai spus președintele CJ Bihor.