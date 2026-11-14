Drum surpat în Bihor după ploile abundente din ultimele zile

Scris de Andreea Damian Publicat: 14 nov. 2026, 09:38

Ploile căzute în cantități mari în ultimele trei zile în întregul județ au afectat și DJ 108H, care face legătura între Popești și Pădurea Neagră. Pe una dintre cele două benzi de circulație, pe o suprafață de câțiva metri pătrați, drumul s-a surpat creând un crater adânc, ceea ce pune în pericol circulația rutieră.

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