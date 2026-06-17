CM 2026: Argentina a învins Algeria, scor 3-0. Messi a marcat toate golurile

Publicat 17 iun. 2026, 09:44 Sursă realitatea.net

Argentina va juca următoarele meciuri, la Cupa Mondială, pe 22 iunie cu Austria şi pe 28 iunie cu Iordania, în timp ce Algeria va întâlni Iordania pe 23 iunie şi Austria în data de 28 iunie.

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