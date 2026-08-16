Noi fragmente de drone, găsite pe litoral, la Eforie Sud și Năvodari

Publicat 16 aug. 2026, 20:44 Actualizat 16 aug. 2026, 20:45 Sursă Realitatea.Net

Noi fragmente despre care se presupune că provin de la drone au fost descoperite, duminică după-amiază, în Eforie Sud și la Năvodari. Obiectele urmează să fie ridicate și analizate de specialiști. În aceeași zi, o dronă observată în largul Constanței a fost recuperată, iar autoritățile au stabilit că nu avea încărcătură explozivă.

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