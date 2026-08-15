Ministra Mediului va convoca de urgenţă conducerea Romsilva în urma raportului ANAP

Publicat 15 aug. 2026, 18:54 Sursă realitatea.net

Conducerea Romsilva va fi convocată de urgenţă la Ministerul Mediului, în urma raportului ANAP potrivit căruia regia a atribuit în proceduri fără publicare contracte de 28 de milioane de lei în anul 2025, menţinându-se pe locul al doilea la nivel naţional, a anunţat sâmbătă ministra interimară a Mediului, Diana Buzoianu.

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