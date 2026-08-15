Superliga: Rapid - Dinamo, primul derby bucureștean al sezonului

Publicat 15 aug. 2026, 16:45 Sursă realitatea.net

Rapid o întâlnește sâmbătă, în Giulești, pe Dinamo, în derby-ul etapei a 5-a din Superliga de fotbal. Partida va începe la ora 21:30.

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