Fotbal: Oţelul Galaţi - Universitatea Craiova 1-1, în Superligă

Publicat 16 aug. 2026, 21:09 Sursă realitatea.net

Oţelul Galaţi a terminat la egalitate cu Universitatea Craiova, 1-1 (0-0), duminică seara, pe teren propriu, într-un meci din etapa a cincea a Superligii de fotbal.

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