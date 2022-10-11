Ziua SMURD Bihor - 29 de ani în slujba Vieții! Peste 7000 de misiuni desfășurate în interval de nouă luni

Peste 7000 de misiuni desfășurate de SMURD BIHOR în interval de nouă luni

Data de 12 octombrie reprezintă o zi de o importanță deosebită atât pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Crișana”, cât și pentru bihoreni, întrucât, la această dată, în urmă cu 29 de ani, a fost creat Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare al județului Bihor, al cărui personal desfășoară anual mii de misiuni pentru salvarea și protejarea vieților semenilor.

Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare şi Descarcerare al județului Bihor a fost creat în data de 12 octombrie 1993, prin constituirea primului echipaj SMURD la nivelul Detașamentului 1 de Pompieri Oradea - echipajul de terapie intensivă mobilă.

Pentru a răspunde cât mai operativ și eficient solicitărilor cetățenilor din toate localitățile județului, în perioada februarie 2008-aprilie 2010, au fost operaționalizate zece echipaje de prim ajutor calificat în cadrul subunităților Inspectoratului pentru Situații de Urgență “Crișana”, formate din pompieri militari absolvenți ai „Cursului de formare în acordarea primului ajutor calificat, descarcerare și alte operațiuni de salvare”. Echipajele de pompieri militari paramedici, care încadrează ambulanțele de tip B2, acționează în toate localitățile din raioanele de intervenție ale Detașamentului 2 de Pompieri Oradea, Detașamentului de Pompieri Marghita, Stației de Pompieri Săcueni, Stației de Pompieri Valea lui Mihai, Gărzii de Intervenție Sălard, Detașamentului de Pompieri Salonta, Stației de Pompieri Ștei, Secției de Pompieri Beiuș, Stației de Pompieri Aleșd și Gărzii de Intervenție Tinca.

Peste 7000 de misiuni desfășurate de SMURD BIHOR în interval de nouă luni

În intervalul 01 ianuarie – 01 octombrie 2022, echipajele SMURD Bihor au desfășurat 7318 misiuni, în medie 27 de intervenții pe zi, în cadrul cărora au fost asistate 8544 de persoane, din care 7443 adulți și 1101 de copii.

În perioada menționată, cele mai numeroase intervenții au fost înregistrate la subunitățile: Detașamentul 2 Oradea – 1890 cazuri, Detașamentul 1 Oradea (echipajul de terapie intensivă mobilă al SMURD Oradea) – 1234 cazuri, Stația Săcueni – 589, Gărzii de Pompieri Tinca-577 și Gărzii de Pompieri Sălard– 530.

Din totalul misiunilor echipajelor SMURD, cele mai multe au fost desfășurate pentru acordarea ajutorului medical de urgență – 5137 și pentru asistența persoanelor – 239.

De asemenea, în intervalul 01 ianuarie – 01 octombrie a.c., echipajele SMURD Bihor au intervenit pentru salvarea victimelor implicate în 905 accidente rutiere produse pe raza județului, la 67 dintre acestea impunându-se intervenția echipajelor de descarcerare pentru evacuarea persoanelor rămase captive în autovehiculele avariate.

Parcursul celor 29 de ani de activitate a SMURD în slujba bihorenilor este înnobilat de rezultatele profesionalismului și implicării dovedite în toate misiunile încredințate, materializate în atingerea celui mai valoros scop: vieți salvate.

Activități de pregătire în cadrul Centrului de Formare şi Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență

În anul 2008, în cadrul inspectoratului a fost înființat Centrul de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență, unde, începând din același an, se desfășoară „Cursul de formare în acordarea primului ajutor calificat, descarcerare și alte operațiuni de salvare”, iar începând din anul 2015 și “Cursul în acordarea primului ajutor de bază, cunoaștere a tehnicilor de descarcerare și a principiilor de organizare și desfășurare a activităților echipajelor de prim ajutor calificat”, respectiv cursul de „Consolidare a cunoștințelor și dobândire de noi competențe – prim ajutor calificat” .

Acest centru de formare a paramedicilor este găzduit de Centrul de Instruire și Dezvoltare a Aptitudinilor pentru Salvatori (C.I.D.A.S.) cu sediul în localitatea Sântion, pe baza unui protocol de colaborare, astfel că C.I.D.A.S. pune la dispoziţia pompierilor militari formatori din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Crişana” al judeţului Bihor, baza logistică necesară şi creează condiţiile necesare inserării procesului de instruire în primul ajutor calificat într-un sistem mai complex, a cărui finalitate o reprezintă formarea salvatorului apt de a interveni în situaţii speciale de salvare.

În cadrul centrului au fost instruite 1413 persoane din 16 județe (Alba, Arad, Bihor, Bistrița-Năsăud, Brașov, Caraș-Severin, Călărași, Cluj, Harghita, Hunedoara, Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Sibiu, Suceava șiTimiș), din care 1311 cadre ale inspectoratelor pentru situații de urgență și Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă “Pavel Zăgănescu” Boldești, care au dobândit competența de paramedici, precum și 102 angajați ai UPU - SMURD Bihor, Inspectoratului de Jandarmi Județean Bihor, Asociației Naționale a Salvatorilor Montani din România (ANSMR), Asociației SALVITAL Hunedoara, SALVAMONT - SALVASPEO, Centrului Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Oradea, Penitenciarul Satu –Mare, ai Școlii de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră “Avram Iancu” Oradea, respectiv ai SRI și DGIPI.

Sursa: Realitatea de Bihor