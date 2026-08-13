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Scandal printre dinamoviști! Derby-ul cu FCSB se mută la Cluj, iar fanii s-au împărțit în două tabere

FCSB - Dinamo

FCSB - Dinamo

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 13 aug. 2026, 19:32

Decizia ca derby-ul dintre Dinamo și FCSB să se dispute pe Cluj Arena a împărțit suporterii dinamoviști în două tabere. Pentru unii, mutarea reprezintă o soluție bună în condițiile în care Arena Națională nu poate găzdui partida, în timp ce alții consideră că fanii care și-au cumpărat abonamente au fost dezavantajați.

Partida din etapa a 8-a va fi prima confruntare dintre Dinamo și FCSB din actualul sezon și va reprezenta o premieră în istoria SuperLigii: marele derby se va disputa pentru prima dată în afara Bucureștiului.

O parte dintre suporteri consideră că alegerea Clujului este una inspirată. Cluj Arena oferă o capacitate mult mai mare decât alte variante luate în calcul și poate permite accesul unui număr important de fani la unul dintre cele mai așteptate meciuri ale sezonului.

De cealaltă parte, există și nemulțumiri puternice. Unii abonați ai lui Dinamo consideră că mutarea partidei în alt oraș îi pune într-o situație dificilă, deoarece abonamentele pentru sezon au fost cumpărate având în vedere disputarea meciurilor de pe teren propriu în București.

Reacțiile suporterilor au fost astfel împărțite între cei care văd Cluj Arena drept cea mai bună soluție disponibilă și cei care consideră că decizia reprezintă o lovitură pentru abonații clubului.

Dinamo și FCSB au ajuns la un acord privind disputarea derby-ului la Cluj, după ce Arena Națională nu poate fi folosită pentru această partidă. Oficialii dinamoviști au confirmat varianta Cluj Arena, iar interesul pentru meci este deja unul foarte mare.

Pentru suporteri, rămâne însă o întrebare importantă: câți dintre fanii lui Dinamo vor putea face deplasarea până la Cluj pentru unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului?

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