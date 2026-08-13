Operațiune de amploare împotriva contrabandei cu țigări. 79 de percheziții în București și șase județe

Publicat 13 aug. 2026, 11:41 Sursă Realitatea.Net

O amplă anchetă privind traficul ilegal de țigarete a dus, joi, la o operațiune de amploare desfășurată în București și șase județe din țară. Polițiștii și procurorii au efectuat 79 de percheziții într-un dosar în care sunt cercetate fapte de constituire a unui grup infracțional organizat și contrabandă asimilată în formă continuată.

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