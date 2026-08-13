Centrala nucleară de la Cernavodă, oprită complet. Se ia în calcul limitarea consumului? Răspunsul Ministerului Energiei

Centrala nucleară de la Cernavodă a fost oprită complet, după ce și Unitatea 2 a fost deconectată de la sistemul energetic național. Unitatea 1 era deja oprită, iar acum România trebuie să acopere un deficit important de producție.
Ministerul Energiei transmite însă că sistemul energetic național este stabil după oprirea centralei și că alimentarea consumatorilor nu este pusă în pericol.
Energia care nu mai este produsă la Cernavodă va fi compensată prin mai multe surse. Autoritățile pot apela la importuri de electricitate, la unele capacități disponibile și, dacă situația o impune, la rezervele existente în sistem.
Secretarul general al Ministerului Energiei, Sorin Elisei, a exclus deconectarea marilor consumatori industriali în perioada următoare. El a explicat că, doar în cazul unui deficit major, ar putea fi luată în calcul o limitare temporară și graduală a consumului unor mari consumatori energofagi.
Oprirea ambelor reactoare înseamnă pierderea unei capacități totale de aproximativ 1.400 MW. Unitatea 2 producea în jur de 700 MW, iar oprirea sa a eliminat încă aproximativ 10% din necesarul de consum al țării în perioadele de vârf.
Problema are legătură directă cu seceta severă și cu nivelul foarte scăzut al Dunării. Debitul redus limitează cantitatea de apă disponibilă pentru sistemul de răcire al centralei, ceea ce a făcut necesară oprirea controlată a reactoarelor.
Autoritățile încearcă să găsească soluții pentru revenirea centralei în funcțiune, însă momentul repornirii depinde în primul rând de evoluția debitului Dunării. Până atunci, sistemul energetic va trebui să compenseze lipsa producției nucleare prin celelalte surse disponibile.
Ministerul Energiei dă asigurări că populația nu va fi deconectată, iar în prezent nu este luată în calcul o astfel de măsură. Situația este însă monitorizată permanent, în special în orele de seară, când consumul de energie crește și presiunea asupra sistemului este mai mare.