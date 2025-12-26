Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump pentru negocieri privind garanțiile de securitate ale Ucrainei

Zelenski anunță o întâlnire cu Donald Trump

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că urmează să aibă o întâlnire cu președintele american Donald Trump, discuțiile urmând să se concentreze pe subiectul garanțiilor de securitate pentru Ucraina, în contextul războiului declanșat de Rusia.

Zelenski a precizat că planul de pace discutat împreună cu partenerii americani, structurat în 20 de puncte, este „gata în proporție de aproximativ 90%”, deși anumite aspecte rămân încă deschise. Potrivit liderului de la Kiev, negocierile nu vor fi simple și nu toate concluziile vor putea fi finalizate într-un termen scurt.

Pe agenda discuțiilor se va afla și un posibil „acord economic” între Ucraina și Statele Unite, însă președintele ucrainean a subliniat că nu poate confirma dacă acesta va fi finalizat până la sfârșitul negocierilor. În același timp, partea ucraineană intenționează să ridice și subiecte sensibile legate de „problemele teritoriale”, a relatat Associated Press.

Zelenski a reiterat dorința Kievului ca Europa să fie implicată activ în acest proces diplomatic, dar s-a arătat sceptic cu privire la posibilitatea unei participări rapide. „Fără îndoială, trebuie să găsim în viitorul apropiat un format în care să fie prezente nu numai Ucraina și SUA, ci și Europa”, a declarat președintele ucrainean.

Întâlnirea anunțată reprezintă cea mai recentă evoluție dintr-o inițiativă diplomatică amplă condusă de Statele Unite, menită să pună capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, conflict care durează de aproape patru ani. Eforturile americane s-au confruntat până acum cu poziții profund divergente între Moscova și Kiev, ceea ce face ca negocierile să rămână extrem de dificile.