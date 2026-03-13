Hackeri pro‑iranieni ar fi atacat site‑ul ANAF. Gruparea acuză poziția președintelui Nicușor Dan în conflictul din Orientul Mijlociu
Un grup de hackeri cu legături cu Iranul, cunoscut sub numele Echipa 313 – Rezistența Cibernetică Islamică, susține că a lansat un atac cibernetic asupra site‑ului ANAF.
Operațiunea ar fi avut loc pe 12 martie și ar fi durat aproximativ o oră, timp în care portalul ANAF a devenit greu accesibil sau complet indisponibil.
Potrivit mesajului publicat de publicația Profit, atacul reprezintă o reacție la declarațiile președintelui României, Nicușor Dan, privind acceptul României pentru trimiterea de echipamente militare americane la baza Mihail Kogălniceanu, în contextul unor posibile operațiuni în Orientul Mijlociu.
Gruparea Echipa 313 este cunoscută pentru acțiuni cibernetice motivate politic, în special în sprijinul intereselor Iranului. În mesajul lor, hackerii au acuzat România că „susține agresiunea americană” și au amenințat cu noi atacuri asupra infrastructurii digitale.
În urma incidentului, autoritățile române au anunțat că investighează atacul și vor transmite clarificări după finalizarea evaluărilor tehnice. Deși site‑ul ANAF a fost afectat temporar, serviciile au fost restabilite ulterior.
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News