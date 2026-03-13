Măsură urgentă la Lisabona: Portugalia scade taxele pe combustibil pentru a tempera creșterea prețurilor

Guvernul din Portugalia a decis să prelungească o măsură excepțională de reducere a taxelor pe combustibil, pentru a limita creșterea prețurilor la pompă provocată de tensiunile de pe piața energetică și de conflictul din Orientul Mijlociu.

Decizia a fost anunțată de Ministerul Finanțelor de la Lisabona, care a precizat că noua reducere temporară va intra în vigoare de la începutul săptămânii viitoare.

Potrivit autorităților, măsura va aduce o scădere efectivă a prețurilor de aproximativ 1,8 cenți pe litru de motorină și 3,3 cenți pe litru de benzină, contribuind astfel la diminuarea impactului creșterilor de pe piețele internaționale.

Oficialii portughezi au explicat că fără această intervenție fiscală prețurile ar fi crescut semnificativ, estimările indicând majorări de aproximativ 9,8 cenți pe litru la motorină și 10,5 cenți pe litru la benzină.

Măsura a fost adoptată în pofida rezervelor exprimate de Comisia Europeană, care urmărește atent politicile fiscale ale statelor membre din Uniunea Europeană, mai ales atunci când acestea includ reduceri de taxe sau subvenții temporare.

Guvernul portughez a argumentat însă că intervenția este necesară pentru a proteja consumatorii și economia națională de volatilitatea pieței energetice, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și de creșteri rapide ale prețurilor la petrol.