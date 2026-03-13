Șapte falși mineri din Hunedoara au furat cabluri și componente metalice de la mina Vulcan. Unul dintre suspecți este minor

Șapte persoane din Hunedoara sunt cercetate de polițiști după ce ar fi furat cabluri și componente metalice din incinta exploatării miniere Exploatarea Minieră Vulcan, prejudiciul fiind estimat la aproximativ 40.000 de lei.

Potrivit anchetatorilor, membrii grupării se dădeau drept mineri pentru a nu atrage atenția și acționau în special pe timpul nopții. Suspecții ar fi escaladat gardurile unității și ar fi forțat ușile unor ateliere, de unde au sustras diverse materiale metalice și cabluri.

După comiterea furturilor, bunurile ar fi fost transportate și valorificate ulterior, însă polițiștii au reușit să recupereze aproximativ jumătate din prejudiciul produs.

În urma investigațiilor, cei șapte suspecți au fost identificați și reținuți inițial de oamenii legii. Ulterior, procurorii au dispus plasarea lor sub control judiciar, fiind cercetați pentru furt calificat.

Printre membrii grupării se află și un minor, despre care anchetatorii spun că ar fi participat la unele dintre acțiunile de furt alături de ceilalți suspecți.

Cercetările continuă pentru a stabili exact rolul fiecărei persoane implicate și pentru a recupera restul prejudiciului produs exploatării miniere din Vulcan.