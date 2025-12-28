Trump și Zelenski, față în față la Mar-a-Lago pentru planul de pace. Ce urmărește Kievul și mesajele dure transmise de Rusia
Ce urmărește Kievul și mesajele dure transmise de Rusia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, se întâlnește duminică, în Florida, cu Donald Trump, într-un demers diplomatic important menit să obțină sprijinul liderului american pentru cea mai recentă versiune a planului de pace privind războiul din Ucraina, relatează AFP.
Discuțiile se concentrează în special pe problema sensibilă a teritoriilor, iar Donald Trump a transmis deja un semnal ferm. „Nu va obține nimic fără acordul meu”, a declarat vineri președintele american pentru Politico, sugerând că are un rol decisiv în eventualele negocieri.
Cu toate acestea, Trump s-a arătat optimist înaintea întâlnirii. El a afirmat că se așteaptă ca discuțiile cu Zelenski să decurgă bine și s-a declarat la fel de încrezător și în privința unei viitoare întâlniri cu președintele rus Vladimir Putin, pe care intenționează să o aibă „în curând”.
La rândul său, Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, în timpul unei escale în Canada, că speră într-o întrevedere „foarte constructivă”. Înainte de întâlnirea cu Trump, liderul ucrainean s-a consultat cu mai mulți aliați europeni, care i-au reafirmat sprijinul.
Cancelarul german Friedrich Merz a precizat că partenerii europeni au oferit Kievului „sprijin deplin” în acest demers diplomatic. Întâlnirea este programată pentru ora 13:00, ora locală (18:00 GMT), la Mar-a-Lago, reședința privată a lui Donald Trump din Palm Beach, Florida.
Locul a devenit, în ultimele luni, un adevărat centru informal al diplomației americane, unde Trump își petrece perioada sărbătorilor. Tot acolo, luni, este așteptat și premierul israelian Benjamin Netanyahu.
„Toată lumea vine”, a declarat vineri Donald Trump, citat de Politico, subliniind importanța pe care o acordă acestor întâlniri la nivel înalt.
