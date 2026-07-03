Advertising
Social· 1 min citire
Tânăr tâlhărit pe stradă în Alba Iulia, agresorul prins la scurt timp | VIDEO
FOTO: Captură video
Un bărbat de 24 de ani din Alba Iulia a fost prins de polițiști la scurt timp după ce ar fi tâlhărit un tânăr de 23 de ani, pe strada Vânătorilor, în zona intersecției cu strada Ștefan cel Mare.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 10:30Profesoară lovită de trăsnet în Bucegi, în timpul unei excursii cu elevii
- 08:40BAC 2026: Elevii minorităților naționale susțin astăzi proba la Limba maternă, ultima din sesiunea iunie-iulie
- 08:15Detalii explozive din referatul procurorilor în dosarul azilelor goazei din Bihor: coșmarul din spatele ușilor închise
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News