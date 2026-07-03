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Tânăr tâlhărit pe stradă în Alba Iulia, agresorul prins la scurt timp | VIDEO

FOTO: Captură video

FOTO: Captură video

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 3 iul. 2026, 09:10

Un bărbat de 24 de ani din Alba Iulia a fost prins de polițiști la scurt timp după ce ar fi tâlhărit un tânăr de 23 de ani, pe strada Vânătorilor, în zona intersecției cu strada Ștefan cel Mare.

Incidentul s-a petrecut în noaptea de 2 spre 3 iulie 2026, în jurul orei 22:40, în timp ce victima mergea pe stradă alături de o tânără.

Potrivit primelor cercetări ale IPJ Alba, agresorul l-ar fi bruscat pe tânăr și l-ar fi amenințat cu acte de violență, cerându-i bani. În acest context, victima i-a dat suma de 20 de lei. Atacul a fost surprins de o cameră de bord, iar momentul în care suspectul a fost prins de polițiști a fost filmat separat.

Bărbatul a fost identificat la foarte mică distanță de locul faptei, fiind oprit de două echipaje de poliție. Acesta urmează să fie prezentat magistraților Judecătoriei Alba Iulia și este cercetat pentru tâlhărie calificată.

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