Toată România îl așteaptă! David Popovici poate scrie din nou istorie la Europene. Când are loc finala

David Popovici s-a calificat spectaculos în finala probei de 100 de metri liber de la Campionatele Europene de natație de la Paris și va încerca să cucerească al treilea titlu european consecutiv în această probă.
Sportivul român a avut o prestație excelentă în semifinale și a încheiat cursa cu timpul de 46,72 secunde. Performanța i-a adus primul loc în clasamentul semifinalelor și a reprezentat, totodată, un nou record al Campionatelor Europene.
Timpul obținut la Paris este al patrulea cel mai rapid din istorie în proba de 100 de metri liber și al treilea cel mai bun rezultat din cariera lui Popovici.
Românul a început în forță încă din serii, unde a oprit cronometrul la 47,13 secunde, cel mai bun timp al calificărilor. În semifinale, acesta a reușit să își îmbunătățească semnificativ performanța și să se desprindă de principalii săi adversari.
În finală, David Popovici va porni de pe culoarul 4. Printre adversarii săi se numără spaniolul Luca Hoek Le Guenedal, care a obținut al doilea timp al semifinalelor, 47,26 secunde, și rusul Egor Kornev, al treilea clasat, cu 47,27 secunde.
Finala probei de 100 de metri liber este programată miercuri, 12 august, de la ora 19:52.
Miza este una uriașă pentru campionul român. Popovici a câștigat aurul european la 100 de metri liber la Roma, în 2022, și și-a apărat titlul doi ani mai târziu, la Belgrad. O nouă victorie la Paris i-ar aduce al treilea titlu european consecutiv în această probă.
La Europenele din 2022, desfășurate la Roma, Popovici a reușit și una dintre cele mai importante performanțe ale carierei. În finala de 100 de metri liber, românul a câștigat medalia de aur cu timpul de 46,86 secunde, stabilind atunci un nou record mondial.
Recordul mondial a fost ulterior doborât de chinezul Pan Zhanle, la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024.
David Popovici vine la actuala ediție a Campionatelor Europene din postura de dublu campion european atât la 100 de metri liber, cât și la 200 de metri liber. El a cucerit aurul în ambele probe la Roma, în 2022, și a repetat performanța la Belgrad, în 2024.
După finala de la 100 de metri liber, Popovici va avea în program și proba de 200 de metri liber. Seriile și semifinalele sunt programate joi, iar finala este programată vineri.
Până atunci însă, toate privirile vor fi ațintite asupra cursei de 100 de metri liber, unde românul pornește cu cel mai bun timp dintre cei opt finaliști și are șansa de a-și trece în palmares un nou titlu european.
:::