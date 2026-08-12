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Actualitate· 2 min citire
Trump, ascuns de propria echipă într-un camion! Ce amenințare l-a făcut să-și schimbe avionul
Donald Trump
Donald Trump a fost implicat într-o operațiune de securitate neobișnuită după summitul NATO de la Ankara. Președintele american a fost transferat în secret din avionul prezidențial într-o aeronavă militară mai mică, în urma unei posibile amenințări.
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