Românii trăiesc tot mai greu: 63% spun că situația lor financiară s-a înrăutățit, iar 88% se așteaptă la noi scumpiri - SONDAJ

Publicat 12 aug. 2026, 09:23 Sursă Realitatea.net

Românii sunt tot mai îngrijorați de nivelul lor de trai și de evoluția prețurilor. Un sondaj IRSOP realizat la sfârșitul lunii iulie arată că aproape două treimi dintre cei chestionați spun că situația lor financiară este mai proastă decât în urmă cu un an. În același timp, oamenii au început să reducă din cumpărături, iar cei mai mulți se așteaptă ca scumpirile să continue.

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