AUR va ataca la CCR legea prin care Guvernul Bolojan pune pe umerii românilor povara celor peste 600 de milioane de euro către Pfizer

Publicat 12 aug. 2026, 14:29 Sursă Realitatea.net

Deputatul AUR Valeriu Munteanu acuză coaliția PSD-PNL-USR că a girat în Parlament o lege prin care Guvernului Bolojan i se oferă instrumentul juridic pentru a tranzacționa bunuri ale statului în vederea stingerii litigiilor, printre care și cel cu Pfizer în valoare de peste 600 de milioane de euro. Acesta a anunțat că AUR va ataca legea la Curtea Constituțională, încercând astfel să împiedice ca această povară să fie transferată asupra românilor.

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