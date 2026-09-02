Senat / Comisia de învățământ: Examenul suplimentar de admitere la liceu - eliminat

Publicat 2 sept. 2026, 13:43 Sursă realitatea.net

Comisia pentru învățământ a Senatului a decis, miercuri, eliminarea prevederii privind examenul suplimentar de admitere la liceu, proiectul adoptat în acest sens urmând să intre în dezbaterea plenului, care este for decizional.

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