Platformă de 19 milioane de lei, finalizată, dar fără acces la date pentru Ministerul Educației

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Platforma națională ReCONECT, realizată pentru a ajuta autoritățile să coreleze sistemul educațional cu necesitățile reale ale pieței muncii, ridică semne de întrebare în privința modului în care este utilizată. Deși proiectul a fost declarat finalizat și funcțional încă din 2023, Ministerul Educației spune că nu are acces la seturile de date gestionate prin intermediul sistemului.