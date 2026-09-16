Politica· 2 min citire

Marius Tucă: Sistemul este disperat că au început protestele

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat16 sept. 2026, 07:12
SursăRealitate Plus

Jurnalistul Marius Tucă crede că Sistemul este panicat de faptul că au început protestele, iar partidul AUR a ajuns la 40 la sută în sondaje. Într-o intervenție în direct în cadrul emisiunii „Culisele Statului Paralel”, realizată de Anca Alexandrescu, jurnalistul a susținut că, în urma violențelor provocate de instigatori infiltrați la protestul pașnic al fermierilor din fața Guvernului, oamenii sistemului încearcă să creeze percepția că suveraniștii sunt agresivi, deși, în opinia sa, realitatea din teren a fost cu totul alta.

În intervenția sa în ediția de marți, 15 septembrie 2026, a emisiunii "Culisele Statului Paralel", Marius Tucă i-a criticat dur pe politicienii aflați la Palatul Victoria, care, în opinia sa, au creat starea de profundă nemulțumire socială.

Uitați-vă la declarațiile și la postările pe care le-au avut. Bolojan, Oana Gherghiu, care spunea "să vă fie rușine", dar nu spune cui să-i fie rușine. Vorbește de parlamentari și de politicieni extremiști care au deturnat.

Care sunt parlamentarii ăia? Care sunt extremiștii ăia? Cum poți să arunci așa o vorbă și nu mai spui în față cui să-i fie rușine. Păi lor se le fie rușine. Celor de la Palatul Victoria, care stau acolo, demiși de patru luni, nu celor care protestează în mod pașnic. Că până la urmă au fost și mii de oameni care au protestat pașnic.

Dar, într-adevăr încearcă să se lipească această etichetă, această ștampilă, pe lângă faptul că e eticheta pe care o pun ei: AUR e un partid extremist, dar suveraniștii sunt violenți. Oamenii s-au săturat să vadă, să asiste la această sărâcire a populației, la toate aceste măsuri aberante pe care Ilie Bolojan le-a luat la Palatul Victoria, a declarat Marius Tucă, în exclusivitate la Realitatea Plus.

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