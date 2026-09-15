Politica· 2 min citire

Clubul de Presă condamnă ferm agresarea echipei Realitatea PLUS și solicită identificarea și sancționarea agresorilor

FOTO: Captură Realitatea PLUS

FOTO: Captură Realitatea PLUS

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat15 sept. 2026, 21:49
SursăRealitatea.Net

Clubul de Presă condamnă cu maximă fermitate actele de violență îndreptate împotriva jurnaliștilor Realitatea PLUS în timpul protestului desfășurat în Piața Victoriei și consideră inacceptabil orice atac asupra reprezentanților presei aflați în exercitarea profesiei.

Reporterul Cristiana Chițu și cameramanul Ruben Lighezan au fost agresați în timpul unei transmisiuni în direct, după ce persoane violente s-au năpustit asupra echipei de televiziune, au distrus microfonul inscripționat cu sigla Realitatea PLUS și l-au lovit pe cameraman. În urma agresiunii, cei doi jurnaliști au avut nevoie de îngrijiri medicale și au depus plângere la Poliție.

Libertatea presei reprezintă un pilon fundamental al oricărei societăți democratice. Jurnaliștii au dreptul și obligația de a informa publicul din teren, fără a fi intimidați, amenințați sau agresați fizic. Nicio nemulțumire, diferență de opinie sau tensiune din spațiul public nu poate justifica violența împotriva presei.

Clubul de Presă solicită autorităților competente:

* identificarea, în cel mai scurt timp, a tuturor persoanelor implicate în agresarea echipei Realitatea PLUS;

* tragerea la răspundere, conform legii, a autorilor și a eventualilor instigatori ai acestor acte de violență;

* desfășurarea unei anchete rapide și transparente, pe baza imaginilor și probelor existente.

Totodată, facem apel la toate instituțiile statului să garanteze protecția jurnaliștilor aflați în misiune și să transmită un mesaj ferm că violența împotriva presei nu va fi tolerată.

Clubul de Presă își exprimă solidaritatea deplină cu Cristiana Chițu, Ruben Lighezan și cu întreaga echipă Realitatea PLUS și reafirmă că orice atac asupra unui jurnalist este un atac asupra dreptului cetățenilor de a fi informați.

Clubul de Presă

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