Scandal în FBI: 12 agenți îl dau în judecată pe Kash Patel, acuzându-l că i-a concediat pentru că au îngenuncheat la protestele din 2020

Acuzații de „epurare” în interiorul FBI

Un număr de doisprezece agenți ai FBI au depus o plângere în instanță în care susțin că au fost concediați în mod abuziv după ce, în 2020, au îngenuncheat în timpul manifestațiilor provocate de uciderea lui George Floyd. Ei afirmă că gestul lor a avut un scop tactic, acela de a evita o confruntare cu mulțimea tensionată.

Grupul este format din nouă femei și trei bărbați, iar identitățile lor nu au fost făcute publice. Toți spun că, în luna septembrie, au primit o scrisoare identică semnată de directorul FBI, Kash Patel, în care li se comunica destituirea imediată, invocând „comportament neprofesionist și lipsă de imparțialitate” în timpul misiunii.

Agenții au fost desfășurați la Washington pe 4 iunie 2020, în plin val de revolte și tensiuni, după moartea lui George Floyd. În fața unui grup de manifestanți descris ca fiind parțial ostil, au decis să îngenuncheze pentru „dezamorsarea” situației, potrivit plângerii.

Ei afirmă că această „decizie tactică” a prevenit o escaladare violentă și că, ulterior, a fost aprobată de conducerea FBI din acel moment. Tot ei acuză administrația Trump că „vrea să rescrie istoria cinci ani mai târziu”, subliniind că incidentul a avut loc în primul mandat al lui Donald Trump.

Kash Patel, actualul director al FBI, este criticat de o parte a angajaților pentru ceea ce aceștia numesc o „epurare” motivată politic în instituție. Mai multe plângeri îl vizează, inclusiv din partea unor oficiali de rang înalt care susțin că Patel ar fi transformat poliția federală într-un instrument politic pentru a-i mulțumi lui Donald Trump.

Într-o plângere depusă în septembrie, trei foști oficiali ai FBI, printre care și Brian Driscoll, director interimar înainte ca Patel să preia funcția, l-au acuzat pe Patel că a „politizat” instituția. Ei afirmă că au fost sancționați pentru „refuzul de a politiza FBI”, după ce s-au opus concedierii unor agenți considerați insuficient de aliniați noii administrații Trump sau criticați public de susținători ai fostului președinte.