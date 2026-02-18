Românii treziți la 4 dimineața de mesajul RO‑ALERT reacționează cu glume acide și revoltă pe internet. „Dorelul care a luat decizia asta ar trebui dat afară”

Glume, panică și confuzie: „Costică, dormi?”

Miercuri dimineață, bucureștenii și locuitorii din Ilfov au fost treziți la ora 04:20 de un mesaj Ro‑Alert transmis în contextul codului roșu de ninsoare. Autoritățile au avertizat populația să evite deplasările cu autoturismul, în condițiile în care stratul de zăpadă ajunsese deja la 30–35 de centimetri și continua să crească, meteorologii anunțând încă 15–20 de centimetri în orele următoare.

„Am crezut că e cutremur” – reacțiile au explodat pe internet

Mesajul primit în toiul nopții i-a speriat pe mulți dintre cei aflați în zonele vizate. Pe Reddit și pe alte platforme, utilizatorii au început să posteze reacții imediat după alertă, mulți dintre ei convinși că se întâmplă ceva mult mai grav.

„Am crezut că e cutremur”, a scris un utilizator, în timp ce altul a povestit că a sărit din pat crezând că trebuie să se adăpostească.

Printre reacțiile virale s-a numărat și celebra replică „Costică, dormi?”, care a devenit rapid laitmotivul discuțiilor. Mulți au povestit că, în starea de semi‑somn, au interpretat alerta ca pe un semnal pentru un eveniment catastrofal.

„Reacția mea a fost efectiv să sar din pat să fug sub tocul ușii, pentru că în mintea mea semi conștientă erau doar 2 posibilități: 1. E cutremur, că altfel nu dai Ro‑Alert la 4, sau 2: ne atacă în sfârșit extratereștrii! Nu mă răpiți voi pe mine în somn!!!”, a scris cineva pe Reddit.

„Ce ar trebui să fac eu cu informația asta la 4 dimineața?”

O altă categorie de comentarii a vizat utilitatea mesajului transmis la o oră atât de matinală. Mulți au spus că nu înțeleg de ce alerta a fost trimisă în timp ce oamenii dormeau.

„Ce ar trebui să fac eu cu informația asta la 4 dimineața?”, a întrebat un utilizator.

„Ca să te dai jos din pat, să iei lopata și o bagi sub pernă! Să fim pregătiți, ce mama dracului?! Ce e asta?! Zăpadă iarnă?!”, a glumit altul.

Temeri exagerate și ironii: „Norocoși sunteți că nu vă gândiți la război cu Rusia…”

Unii au dus discuția în zona geopolitică, sugerând că un mesaj atât de brusc poate declanșa panică inutilă.

„Norocoși sunteți că nu vă gândiți la război cu Rusia…”, a scris cineva, în timp ce alt utilizator a comentat ironic: „Tu te bazezi pe RO‑Alert pentru cutremur? Unde te crezi? În Japonia?”

Nemulțumiri față de decizia autorităților: „Dorelul care a luat decizia asta ar trebui dat afară”

Pe lângă glume, mulți au criticat momentul ales pentru transmiterea alertei. Unii au cerut chiar sancțiuni pentru cei care au decis trimiterea mesajului la o oră atât de nepotrivită.

„O să ajungem ca în povestea aia cu Petrică și lupul. Când o să avem cu adevărat nevoie de sistem nu o să mai funcționeze. Nu înțeleg ce a fost în mintea lor.”

„Dorelul care a luat decizia asta ar trebui dat afară”, a scris un alt utilizator.

Propuneri și ironii: „Să vină extratereștrii, eu tot nu mai aud alerta”

Unii au sugerat că sistemul ar trebui să permită notificări fără sunet în situațiile care nu reprezintă pericol imediat.

„Dacă tot ai implementat sistemul, nu poți să pui și o notificare fără sunet sau cu un sunet mult mai slab în cazul în care nu cade meteoritul peste mine?”

Alții au spus că preferă să dezactiveze complet alertele:

„Am intrat la setări avansate și am oprit toate setările astea. Data viitoare să vină extratereștrii să ne atace în timpul unui cutremur și eu să aflu ultimul din țara asta – va fi mai bine decât să sar din pat la 4:18 ca să fiu informat că ninge.”

„Cred că au vrut să-l trimită la cei cu deszăpezirea, au selectat din greșeală All”

Printre comentarii s-au strecurat și teorii amuzante despre o posibilă eroare tehnică.

„Cred că au vrut să-l trimită la cei cu deszăpezirea, au selectat din greșeală All”, a scris cineva, stârnind un val de reacții.

