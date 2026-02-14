Românii care plătesc cea mai scumpă apă potabilă. Diferențe uriașe între județe și motivele din spatele lor

Prețul apei potabile și al serviciilor de canalizare diferă considerabil de la un județ la altul

Prețul apei potabile și al serviciilor de canalizare diferă considerabil de la un județ la altul, arată datele centralizate de Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC), valabile la începutul lunii februarie 2026.

Operatorii regionali practică tarife aprobate individual, iar rezultatul este o hartă a României în care costurile pot fi aproape duble între anumite zone.

Estul și nord-estul țării, cele mai scumpe regiuni

În unele județe din est și nord-est, tarifele cumulate pentru apă și canalizare depășesc 21 lei/mc, fără TVA. La polul opus, în vest și sud-vest, costurile scad sub 12 lei/mc, fără TVA.

Diferențele sunt atât de mari încât două familii cu același consum lunar pot ajunge să plătească facturi complet diferite, doar în funcție de regiunea în care locuiesc.

Zonele cu apă mai ieftină

Bucureștiul și județul Ilfov se numără printre zonele cu tarife mai accesibile, alături de orașe precum Sibiu sau Orăștie.

Exemple de tarife fără TVA:

- Apa Nova Ploiești – 10,02 lei/mc

- Apa Nova București – 10,43 lei/mc

- Veolia Chiajna – 10,48 lei/mc

Aceste valori sunt semnificativ mai mici decât cele din județele cu infrastructură mai dificilă sau cu investiții insuficiente.

Regiunile unde apa este cel mai scumpă

În județe precum Vaslui sau Neamț, tarifele depășesc 20 lei/mc, fără TVA, situându-se printre cele mai ridicate din țară.

Pentru consumatorii casnici, asta înseamnă facturi aproape duble față de cele ale locuitorilor din zonele cu prețuri reduse.

De ce există diferențe atât de mari între județe

Specialiștii explică variațiile printr-o serie de factori locali:

- Dimensiunea și eficiența rețelelor – zonele cu rețele compacte au costuri mai mici decât cele cu infrastructură extinsă sau dispersată.

- Nivelul investițiilor – modernizările recente permit tarife mai reduse, în timp ce rețelele vechi sunt costisitoare de întreținut.

- Condițiile geografice și tehnice – terenul dificil, distanțele mari sau sistemele învechite cresc costurile de operare.

- Structura operatorilor regionali – unele companii au cheltuieli de exploatare mai ridicate, care se reflectă direct în facturi.

Localitățile care au beneficiat de proiecte de modernizare sau care operează sisteme eficiente pot menține prețuri mai mici decât zonele unde infrastructura necesită investiții masive.

Tariful mediu național

Conform datelor ANRSC valabile la 1 februarie 2026, tariful mediu pentru apă și canalizare la nivel național este de 15,81 lei/mc, fără TVA.

