România, pusă la zid de Bruxelles! Țara a fost trimisă în faţa Curţii UE pentru aerul poluat

România, pusă la zid de Bruxelles

Comisia Europeană a anunțat că va acționa România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, acuzând autoritățile de la București că nu respectă cerințele europene privind monitorizarea și controlul calității aerului.

Executivul european susține că țara noastră nu își îndeplinește obligațiile stabilite în directivele referitoare la protecția mediului și la evaluarea corectă a poluării atmosferice.

Decizia vine după ani de avertismente și proceduri prealabile, în care Bruxelles-ul a cerut în repetate rânduri României să își modernizeze sistemele de măsurare a calității aerului și să ia măsuri reale pentru reducerea poluării. Comisia consideră că monitorizarea actuală este insuficientă, iar datele furnizate nu reflectă în mod adecvat nivelul real al poluării din mai multe zone ale țării.

Prin sesizarea CJUE, UE speră să determine România să respecte pe deplin standardele europene privind aerul respirat de cetățeni și să adopte măsuri care să prevină episoadele persistente de poluare.