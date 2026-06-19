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Restricții de circulație pe un drum național care trece prin județul Cluj

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Oradea
Scris de Realitatea de Oradea Publicat: 19 iun. 2026, 10:02

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Cluj anunță instituirea unor restricții temporare de circulație pe drumul spre Zalău, DN 1F, în județul Cluj, în noaptea de sâmbătă, 20 iunie 2026 (ora 22:00), până duminică, 21 iunie 2026 (ora 06:00).

Măsura este necesară pentru executarea lucrărilor de montaj a grinzilor viaductului care traversează DN 1F, în cadrul proiectului de infrastructură rutieră „Proiectarea și execuția lucrărilor de deviere a traseului între km 10+009 – km 12+000 și km 21+406 – km 24+890, aferente Autostrăzii Brașov – Târgu Mureș – Cluj – Oradea, Subsecțiunea 3A2: Nădășelu – Mihăiești (km 8+700 – km 25+500)”.

Pe durata intervențiilor, traficul va fi complet oprit în zona kilometrului 30+060 – 30+200. În plus, la km 30+140, circulația va fi închisă în 8 reprize distincte, a câte 20 de minute fiecare, pentru derularea operațiunilor tehnice, cu sprijinul Poliției Rutiere.

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