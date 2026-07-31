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Performanță pentru industria auto românească! Duster, pe primul loc în topul vânzărilor din Ucraina

Duster

Duster

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 31 iul. 2026, 16:20

Duster, SUV-ul produs la uzina de la Mioveni și comercializat în Ucraina sub marca Renault, este cea mai vândută mașină de pe piața ucraineană în prima jumătate a acestui an. Modelul a depășit detașat rivali consacrați precum Toyota RAV4 și Hyundai Tucson.

Potrivit publicației economice ucrainene Enkorr, în primele șase luni din 2026 au fost vândute 2.670 de exemplare Renault Duster în Ucraina. Astfel, modelul fabricat în România și-a consolidat poziția de lider pe piața auto din țara vecină.

Datele arată că aproximativ 80% dintre autoturismele noi cumpărate în Ucraina în această perioadă au fost din segmentul SUV și crossover, cererea pentru această categorie înregistrând o ușoară creștere față de anul trecut, până la aproximativ 26.600 de unități.

Majoritatea modelelor comercializate sunt echipate cu motoare pe benzină, acestea reprezentând aproape 38% din totalul vânzărilor din segment.

De la începutul anului, în Ucraina au fost importate peste 169.000 de autoturisme, cu o valoare vamală totală estimată la aproape 96,6 miliarde de grivne, echivalentul a aproximativ 1,9 miliarde de euro.

Potrivit datelor oficiale, unul din zece autoturisme noi vândute în Ucraina este un Renault Duster. Modelul fabricat la Mioveni este utilizat pe scară largă și de instituțiile statului, fiind unul dintre vehiculele preferate de poliție și de alte structuri de aplicare a legii.

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