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Actualitate· 1 min citire
FCSB, umilită de Auda! Roș-albaștrii s-au făcut de râs și au fost eliminați din Conference League
Auda - FCSB 1-4
FCSB a fost eliminată din UEFA Conference League după un eșec usturător, scor 1-4, pe terenul formației letone Auda. După ce pierduseră și meciul tur, scor 2-3, roș-albaștrii au avut o nouă prestație dezamăgitoare și părăsesc competiția încă din turul al doilea preliminar.
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