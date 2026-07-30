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Alertă la graniță. Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN a ridicat de la sol două avioane F-16
Alertă la Tulcea
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, joi seară, un nou mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le recomandă oamenilor să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.
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