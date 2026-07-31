Advertising
Actualitate· 2 min citire
Scandal la FIFA! Consilierul lui Gianni Infantino demisionează și atacă proiectul privind investitorii străini
Gianni Infantino
Carlos Cordeiro, unul dintre principalii consilieri ai președintelui FIFA, Gianni Infantino, și-a anunțat demisia cu efect imediat, în semn de protest față de planul organizației de a atrage investitori externi în administrarea Cupei Mondiale.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 17:46Cristi Chivu și Gică Hagi, profund marcați de moartea lui Franco Baresi: „O legendă a fotbalului mondial”
- 17:19Comisia Europeană intervine după incidentele cu inteligența artificială. OpenAI și Anthropic, vizate
- 16:49Sorin Grindeanu anunță când ar putea fi învestit noul Guvern: „După 15 august sunt șanse mai mari”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Oradea și pe Google News