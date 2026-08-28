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Noapte de foc la Kiev. Rușii au lansat un atac masiv asupra capitalei Ucrainei. Oamenii s-au refugiat în metrou

FOTO: Nexta

FOTO: Nexta

Realitatea de Oradea
Scris deRealitatea de Oradea
Publicat28 aug. 2026, 07:30
Actualizat28 aug. 2026, 07:31
SursăRealitatea.Net

Kievul a fost vizat, în noaptea de joi spre vineri, de un nou atac rusesc cu drone, în urma căruia șase persoane au fost rănite, printre care o mamă și copilul acesteia. Mai multe blocuri de locuințe, depozite de marfă și o instituție de învățământ au fost cuprinse de flăcări, în timp ce oamenii s-au refugiat în stațiile de metrou pentru a se adăposti din calea dronelor.

Kievul, ținta unui atac rusesc masiv cu drone

Kievul a fost vizat joi noapte de un atac rusesc masiv cu drone, în timp ce mai multe explozii au fost auzite în capitala Ucrainei. Forțele Aeriene ucrainene au avertizat că o dronă rusească propulsată de un motor cu reacție se îndrepta spre centrul orașului, relatează KyivPost.

Potrivit autorităților ucrainene, drona rusească a fost detectată în apropierea localității Brovary, situată la est de Kiev, și zbura în direcția centrului capitalei.

În Kiev, dar și în mai multe regiuni ale Ucrainei, a fost emisă alertă de raid aerian, pe fondul intensificării atacurilor cu drone lansate de Rusia.

Timur Tkachenko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, a anunțat că sistemele de apărare antiaeriană au fost activate în capitală cu puțin timp înainte de miezul nopții.

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