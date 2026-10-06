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Motociclist rănit într-un accident pe Centura Oradea. Victima a fost transportată la spital

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 10:42

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Ovid Densusianu și Henrik Ibsen, unde o motocicletă și un autoturism au fost implicate într-o coliziune.

Un motociclist a fost rănit într-un accident produs pe strada Ovid Densusianu din Oradea, la intersecția cu strada Henrik Ibsen. În eveniment au fost implicate o motocicletă și un autoturism.

Trafic îngreunat și cercetări ale polițiștilor

La fața locului au intervenit motocicliștii SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Victima a fost evaluată medical și apoi transportată la spital pentru investigații și îngrijiri. În urma accidentului, circulația rutieră a fost îngreunată, traficul desfășurându-se pe o singură bandă, sub dirijarea polițiștilor rutieri.

Potrivit unui martor, motociclistul ar fi oprit la culoarea roșie a semaforului, moment în care autoturismul l-ar fi lovit din spate. Această variantă urmează însă să fie verificată de anchetatori.

Polițiștii Biroului Rutier Oradea au început cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului, precum și dinamica impactului dintre cele două vehicule.

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