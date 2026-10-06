Motociclist rănit într-un accident pe Centura Oradea. Victima a fost transportată la spital

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Ovid Densusianu și Henrik Ibsen, unde o motocicletă și un autoturism au fost implicate într-o coliziune.
Un motociclist a fost rănit într-un accident produs pe strada Ovid Densusianu din Oradea, la intersecția cu strada Henrik Ibsen. În eveniment au fost implicate o motocicletă și un autoturism.
Trafic îngreunat și cercetări ale polițiștilor
La fața locului au intervenit motocicliștii SMURD și un echipaj de terapie intensivă mobilă. Victima a fost evaluată medical și apoi transportată la spital pentru investigații și îngrijiri. În urma accidentului, circulația rutieră a fost îngreunată, traficul desfășurându-se pe o singură bandă, sub dirijarea polițiștilor rutieri.
Potrivit unui martor, motociclistul ar fi oprit la culoarea roșie a semaforului, moment în care autoturismul l-ar fi lovit din spate. Această variantă urmează însă să fie verificată de anchetatori.
Polițiștii Biroului Rutier Oradea au început cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate cauzele și împrejurările producerii accidentului, precum și dinamica impactului dintre cele două vehicule.