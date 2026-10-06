Motociclist rănit într-un accident pe Centura Oradea. Victima a fost transportată la spital

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 6 oct. 2026, 10:42

Accidentul s-a produs la intersecția străzilor Ovid Densusianu și Henrik Ibsen, unde o motocicletă și un autoturism au fost implicate într-o coliziune.

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