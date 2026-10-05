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Urmărire ca în filme în Bihor: Beat și fără permis, a furat o mașină de la ștrand și a plonjat cu ea în șanț

FOTO: Poliția Română

FOTO: Poliția Română

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 5 oct. 2026, 08:26

Un tânăr din Săcueni a fost trimis în judecată de magistrații din Marghita după o cursă nebună și o alcoolemie uriașă

Un tânăr din Săcueni a fost trimis în judecată la Judecătoria Marghita după ce a provocat un lanț de infracțiuni într-o singură noapte. Supărat că a fost dat afară din incinta ștrandului termal din localitate din cauza stării avansate de ebrietate, individul a observat în parcare o mașină lăsată neasigurată.

A profitat de neglijența proprietarului, a pornit vehiculul și, la primele manevre, s-a izbit direct de un stâlp de electricitate, rupând spoilerul și numerele de înmatriculare.

Urmărire încheiată în șanț și dosar penal

Fără să oprească, bărbatul și-a continuat drumul spre localitatea Cherechiu, rulând haotic și cu viteză sporită. Alertați de proprietarul păgubit, oamenii legii l-au interceptat într-o intersecție. Deși agenții au folosit sprayul lacrimogen pentru a-l opri, fugarul a accelerat și a demarat în trombă.

Cursa s-a oprit violent câțiva kilometri mai departe, unde a scăpat mașina de sub control într-o curbă și a intrat în șanțul de la marginea drumului. Testele medicale au relevat o alcoolemie de 2,35 g/l în sânge, iar verificările au arătat că nu poseda permis auto, fiind acum judecat pentru furt și multiple infracțiuni rutiere.

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