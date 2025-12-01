Mii de oameni au dansat „Hora Unirii” la Torino, într-un eveniment dedicat Zilei Naționale a României

„Hora Unirii” a făcut spectacol la Torino, unde mii de oameni au celebrat România chiar în inima orașului. Un amplu flash mob organizat de Școala de Dans și Arte Primo Passo din Torino, divizia Grupul Vatra, a adunat români de pe ambele maluri ale Prutului pentru a marca Ziua Națională și momentul istoric al Unirii din 1 decembrie 1918.

La manifestare au fost prezenți și mai mulți oficiali, printre care Consulul General al României la Torino, potrivit rivistair.com. Aproximativ 2.000 de persoane au intrat în horă sau au urmărit momentul: români stabiliți în Italia, localnici curioși și turiști atrași de muzica tradițională românească.

Unii s-au prins în dans, alții au filmat sau au rămas să admire atmosfera, în timp ce „Hora Unirii” a răsunat în piața centrală, evocând simbolic Marea Unire.Evenimentul a fost surprins de camerele unei televiziuni naționale din Italia, care a difuzat imagini de la fața locului.

Potrivit datelor oficiale, în Torino trăiesc aproximativ 43.000 de cetățeni români, iar în regiunea Piemont numărul lor ajunge la 138.000, fiind cea mai numeroasă comunitate de imigranți din zonă.